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Yaşam, insana dair

İlkokul öğrencileri yaşam becerilerini mutfak etkinlikleriyle geliştiriyor

Batman'da ilkokul öğrencileri, el becerilerinin gelişmesi için evlerinden getirdikleri malzemelerle ve öğretmenlerinin yardımıyla kek, kurabiye ve çeşitli yiyecekler ile içecekler hazırlıyor.

Şahin Seçen  | 19.06.2025 - Güncelleme : 19.06.2025
İlkokul öğrencileri yaşam becerilerini mutfak etkinlikleriyle geliştiriyor Fotoğraf: Şahin Seçen/AA

Batman

Mehmet Akif İlkokulu'nda eğitim gören yaklaşık 600 öğrenci, okul bünyesinde oluşturulan "Yaşam Becerileri Atölyesi"nde öğretmenleri eşliğinde evden getirdikleri malzemelerle kek, kurabiye ve çeşitli yiyecekler hazırlıyor.

Çalışmalarıyla el becerilerini geliştiren öğrenciler pişirdikleri yiyecekleri de burada yemenin tadına varıyor.

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Atölyede aldıkları eğitimle eğlenceli vakit geçiren çocuklar, sağlıklı beslenmenin püf noktalarını öğreniyor.

Sınıf öğretmeni Ece Akboğa, AA muhabirine, atölyenin öğrencileri öğrenme süreçlerine aktif olarak katmak amacıyla oluşturulduğunu belirtti.

Eğitimlerde sağlıksız beslenme ve yeme bozukluklarına dikkat çektiklerini ifade eden Akboğa, bu sürece velileri de kattıklarını söyledi.

"Çocukların ince motor kaslarının gelişmesine yardımcı oluyoruz"

Çocukların eğitimlerde öğrendikleri tarifleri evde aileleriyle uygulayabildiklerini aktaran Akboğa, şöyle konuştu:

"Bu şekilde çocukların ince motor kaslarının gelişmesine yardımcı oluyoruz. Yaparak, yaşayarak öğrenmelerine katkı sağlıyoruz. Öğrenciler sürecin içerisinde hem öğreniyorlar hem yaşıyorlar hem de eğleniyorlar. Bu şekilde öğrencilerimizi aktif hale getirmeye çalışıyoruz. En önemlisi de çocuklarımız ortaya bir ürün koydukları zaman ürünleriyle gurur duyuyor ve özgüven kazanmış oluyorlar."

Akboğa, eğitimlerde yemek yeme adabı üzerinde de durduklarını, çocuklara bu alışkanlığı da kazandırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Proje fikrinin Okul Müdürü Salih İnançlı'ya ait olduğunu belirten Akboğa, İnançlı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.

3. sınıf öğrencisi Eylül Kır da atölye çalışmalarının kendisi için eğlenceli geçtiğini dile getirdi.

Kır, "Burada kek, kurabiye, limonata, börek, kış çayı ve yoğurt yaptık. Hem çok şey öğrendik hem de çok eğlendik. Bu fırsatı bize sundukları için öğretmenlerimize ve müdürümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Betül Arjin Vural ise öğretmenleri sayesinde atölyede arkadaşlarıyla güzel zaman geçirdiğini kaydetti.

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