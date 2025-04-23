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Yaşam, insana dair

Devlet korumasındaki çocuklardan 23 Nisan'da özel sergi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması altındaki çocukların çalışmalarından oluşan "Benim Renklerim" resim sergisi açıldı.

Alper Korkmaz  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Devlet korumasındaki çocuklardan 23 Nisan'da özel sergi Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Beşiktaş'taki Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ve çocukların katılımıyla gerçekleşti.

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Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Bakanlığa bağlı Çocuk Evi'nde yetişen Merve Başoğlu ve kardeşi Muhammed Başoğlu müzik dinletisi sundu.

Açılışta konuşan Leman Yenigün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin temelini atarken çocukların, ailenin ve toplumların en kıymetli değerler olduğunu her fırsatta vurguladığını söyledi.

Milletin egemenliğini kazandığı 23 Nisan tarihinin aynı zamanda hem çocuklara hem dünya çocuklarına ithaf edildiğini belirten Yenigün, "Çünkü çocuklar sadece bir toplumun geleceği değil, aynı zamanda milletlerin de güvencesidir. Bugün hep birlikte çocuklarımıza olan sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlayarak bu özel günü kutluyoruz. Bizler bakanlık olarak her çocuğun güvenli, sağlıklı, sevgi dolu bir aile ortamında yetişmesini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Çalışmalarının odağında çocukların huzurlu aile ortamlarında sağlıklı bir birey olarak yetişmesinin yer aldığını aktaran Yenigün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi çocuklar bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur. Bu inançla her bir çocuğumuza sevgi dolu, güvenli ve sağlıklı bir çevre sunmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Programda ayrıca resim yarışması ve satranç turnuvasında dereceye giren çocuklara ödül verildi.

Sergi 4 Mayıs'a kadar Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi sergi salonunda ziyaretçilere açık olacak.

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