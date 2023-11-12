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Kültür

"Berceste" adlı resim sergisi, Ankara'da açıldı

Bursalı ressam Ayşenur Bağlı'nın ilk kişisel resim sergisi "Berceste" beğeniye sunuldu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 12.11.2023 - Güncelleme : 12.11.2023
"Berceste" adlı resim sergisi, Ankara'da açıldı Fotoğraf: İsmail Aslandağ - AA

Ankara

CSO Ada Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen serginin açılışı öncesi 30 yaşındaki ressam Bağlı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Küçük yaşlardan itibaren sanata ilgi duyduğunu ifade eden Bağlı, 2019'dan itibaren sergiye hazırlandığını kaydetti.

Eserlerinde natürmort, manzara ve mitoloji temalarını işlediğine değinen sanatçı, birçok eserini de seyahatlerinden esinlenerek ürettiğini anlattı.

30 eserin yer aldığı sergi, 11 Aralık'a kadar ücretsiz gezilebilecek.

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