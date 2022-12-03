Dolar
18.64
Euro
19.66
Altın
1,798.83
ETH/USDT
1,285.00
BTC/USDT
16,987.00
BIST 100
4,962.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Bigalı 'Yaşayan İnsan Hazinesi' pehlivanlar için 66 yıldır kispet dikiyor

Türkiye'nin "Yaşayan İnsan Hazineleri" arasında yer alan, unutulmaya yüz tutmuş meslek temsilcilerinden 79 yaşındaki Bigalı kispet ustası İrfan Şahin, 66 yıldır pehlivanlara kispet dikiyor.

Burak Akay   | 03.12.2022
Bigalı 'Yaşayan İnsan Hazinesi' pehlivanlar için 66 yıldır kispet dikiyor Fotoğraf: Burak Akay/AA

Çanakkale

Saraç ustasının yanında 13 yaşında çırak olarak mesleğe adım atan Şahin, Çanakkale'nin Biga ilçesinde duvarları pehlivan fotoğraflarıyla süslü tek odalı atölyesinde kispet üretiyor.

Mesleğini senelerdir tek başına sürdüren Şahin'in ustalıkla işlediği kispetler, bugüne kadar çok sayıda pehlivan tarafından er meydanında kullanıldı.

Yetiştirdiği çıraklar sayesinde mesleğinin unutulmamasına da katkı sağlayan Şahin, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) somut olmayan kültür mirası çalışmaları kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce 2010 yılında "Yaşayan İnsan Hazinesi" seçildi.

"26 yaşındaydım, Türkiye'de kispet ustası olarak tek kaldım"

Kispet ustası İrfan Şahin, AA muhabirine, ata sporu yağlı güreşin kispet olmadan yapılamayacağını söyledi.

Pehlivanların kispet giyip önce Allah'a, sonra yüreğine güvenerek er meydanına çıktığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Biga'nın Eğridere köyünde doğdum. 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmışız, fakirlik, yoksulluk var. İçimde okuma isteği vardı. Maalesef okuyacak durumumuz yoktu. 13 yaşındayken babama 'Beni bir sanata verir misin?' dedim. Babam, 'Ustalarla görüşeyim' dedi. Biga'da 7-8 saraç vardı. Saraçlık demek hayvanlara koşum, yular, eğer yaparlar. Saraç Mustafa Turabi usta o zaman Biga'nın en iyi saraçlarından. Ustanın yanına gittim. 'Bismillah' dedik başladık, 66 seneden beri aynı mesleğin içindeyim."

Şahin, çıraklık ve kalfalık dönemlerinin ardından askere gittiğini, döndüğünde ustasının yanında çalışmaya devam ettiğini dile getirdi.

Ustasının 1967'de hayatını kaybettiğini anlatan Şahin, "İstanbul'da ustamdan çok daha ünlü bir Hidayet usta vardı. 3 ay sonra da o vefat etti. Ben o sırada 26 yaşındaydım, Türkiye'de kispet ustası olarak tek kaldım. O zamanın bütün ünlü pehlivanları bana geldi, 'Aman ustam bizi yalnız bırakma. Bu yiğit pehlivanları yeşil çayırlarda öksüz bırakma' dediler. Allah bana yardım etti, bütün ünlü pehlivanları 1968 senesinden itibaren kispetsiz bırakmadım." diye konuştu.

Teknolojinin gelişmesi kispet yapımının süresini de kısalttı

İrfan Şahin, mesleği uzun yıllar tek başına sürdürdüğünü, sonrasında birçok çırak yetiştirdiğini anlattı.

Kispet üretim ve tamir işini öğrettiği çıraklarıyla halen görüştüğünü anlatan Şahin, "Çırak yetiştirmeye devam ediyorum. Samsun, Denizli, Antalya, Edirne'de çıraklarım var." dedi.

Belediyelerin yağlı güreş müsabakalarına katkı sağlayıp sponsor oldukları pehlivanların kispetlerini yaptırdıklarına işaret eden Şahin, 50 yıl önce bugünkü sistemler olmadığı için kispetlerin el emeğiyle dikildiğini ifade etti.

Şu anda üretimde büyük makineler kullanıldığına değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Biz bir hesap yaptık. Bugüne kadar el ile 15-16 bin kispet dikmişim. O zamanlar nüfusumuz azdı. El emeği ile bir pehlivana 2,5-3 günde kispet yağlayıp teslim ediyordum. Şu anda benim çıraklarım günde 5 kispet yapıyor. Nasıl yapıyorlar? Benim 3 saatte yaptığım bir işi onlar 9 dakikada yapıyorlar. Tamamen el emeğiyle yapılan kispetleri onlar otomatik makinelerle yapıyorlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzün timsali olan müesseselere sahip çıkmalıyız' mesajı
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Eren Abluka Sonbahar-Kış-5 Operasyonu bölgesinde ele geçirilen mühimmat imha edildi
İstanbul'da ticari araçlarda kış lastiği denetimi yapıldı

Benzer haberler

Bigalı 'Yaşayan İnsan Hazinesi' pehlivanlar için 66 yıldır kispet dikiyor

Bigalı 'Yaşayan İnsan Hazinesi' pehlivanlar için 66 yıldır kispet dikiyor

Namık Kemal vefatının 134. yılında kabri başında anıldı

Mardin'in tescilli el sanatı telkari, hünerli ustaların elinde geleceğe taşınıyor

Türk askerinin kahramanlığının simgesi: Seyit Onbaşı

Türk askerinin kahramanlığının simgesi: Seyit Onbaşı
Ezine'de Gıda İhtisas OSB yükseliyor

Ezine'de Gıda İhtisas OSB yükseliyor
Kazdağları'nın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü

Kazdağları'nın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet