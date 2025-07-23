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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşuyor
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Teknoloji, Savunma sanayisi, IDEF 2025

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, IDEF 2025 kapsamında ABD-Türkiye yuvarlak masa toplantısına katıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) marjında ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve ABD ile Türk savunma sanayi firmaları temsilcilerinin iştirak ettiği yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Büşranur Keskinkılıç  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, IDEF 2025 kapsamında ABD-Türkiye yuvarlak masa toplantısına katıldı

Ankara

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) marjında ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve ABD ile Türk savunma sanayi firmaları temsilcilerinin iştirak ettiği yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, IDEF 2025 kapsamında ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen ve ABD ile Türk savunma sanayi firmaları temsilcilerinin iştirak ettiği yuvarlak masa toplantısına ilişkin paylaşım yapıldı.

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Paylaşımda, Gümrükçü'nün toplantıda savunma sanayi alanında NATO bünyesinde yaşanan son gelişmeler, gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında yapılacak Savunma Sanayii Forumu'nun gündemi ve Türkiye-ABD savunma sanayi işbirliğine dair Türkiye'nin görüşlerini aktardığı ifade edildi.

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