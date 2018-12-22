Fotoğraf: AA/İsa Terli

İSTANBUL

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Biz TÜGVA'dan Asım'ın nesli kıratında nesiller yetiştirmesini bekliyoruz." dedi.

Gençlere seslenen Erdoğan, "Türkiye'nin 2053 ve 2071 vizyonlarını oluşturma ve hayata geçirme vazifesini huzuru kalple sizlere (gençlere) emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Coğrafyamızda ve ötesinde başı sıkışan, can ve mal güvenliği tehdit altına giren herkes, dini, dili, mezhebi ne olursa olsun kalbini ve yüzünü Türkiye'ye çeviriyor." diye konuştu.