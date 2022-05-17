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Zonguldak'taki grizu faciasının 12. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci, Yeni Karadon servis kuyusunun önünde anıldı.

Gökhan Yılmaz   | 17.05.2022
Zonguldak'taki grizu faciasının 12. yılında hayatını kaybedenler anıldı

Zonguldak

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'daki grizu patlamasında yaşamını yitiren 30 madenci, Yeni Karadon servis kuyusunun önünde anıldı.

Kilimli ilçesindeki maden ocağının eksi 540 kodunda, taşeron olarak galeri açma işi yürüten firmanın 30 çalışanının öldüğü grizu patlamasının 12. yılında madenciler için anma töreni düzenlendi.

TTK ve sendika yöneticileriyle çok sayıda maden işçisinin katıldığı törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve mevlit şekeri dağıtıldı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, gazetecilere, faciada hayatını kaybeden 30 madenciye Allah'tan rahmet dilediklerini söyledi.

Olayın ardından 12 yıl geçmesine rağmen acılarının dinmediğini belirten Yeşil, "Bu vesileyle tüm maden şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Allah tekrar böyle acılar bize yaşatmasın." dedi.

Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıs 2010'da meydana gelen grizu patlamasında 30 madenci yaşamını yitirmişti. Madencilerden 28'inin cenazesi ocaktan çıkarılmış, Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cenazelerine ise patlamadan 8 ay sonra ulaşılmıştı.

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