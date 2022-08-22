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Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi tedavi altına alındı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, düğünde yedikleri yemekten zehirlendikleri düşünülen 31 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Kemal Bektaş   | 22.08.2022
Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi tedavi altına alındı Fotoğraf: Mustafa Kemal Bektaş/AA

Zonguldak

Kandilli beldesi Şehitlik Mahallesinde düzenlenen düğünde ikram edilen yemekten yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Davetlilerden bazıları ambulanslarla, bazıları da özel araçlarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 31 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı.

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Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 31 kişi tedavi altına alındı
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