Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor
Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangının ilerlemesini durduran ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
İlçeye bağlı Aladağ köyü yakınındaki çöplük alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanın fark edilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan alevlere havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Yangın nedeniyle Aladağ köyü Kiremitoba Mahallesi tedbiren tahliye edildi.
Mahalledeki 3 katlı bir ev, ahır ve yem deposu yanarak kullanılamaz hale geldi.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplük alanda çıkan ve ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor https://t.co/Haa5lU1l7j pic.twitter.com/EvILi0p2aE— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 20, 2024
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da bölgeye gelerek söndürme çalışmasına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Havanın kararmasının ardından yangının ilerlemesini durduran ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor.
Bursa-Balıkesir
Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Demirler Mahallesi yakınında bozuk orman alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin etkili olduğu alana Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yaklaşık 250 hektar alanda etkili olan yangına, 200 araç, bine yakın personelle müdahale ediyor.
Ekipler, Balıkesir'in Dursunbey ilçesi kırsal Kuzköy Mahallesi'ne doğru ilerleyerek ormanlık alana sıçrayan yangını kontrol altına almak için karadan müdahalesini sürdürüyor. Havanın kararmasının ardından havadan müdahalenin kesildiği, ekiplerinin karadan müdahaleye devam ettiği öğrenildi.
Demirler Mahallesi yakınındaki orman yangınını söndürme çalışmasına bölge sakinleri de destek veriyor.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ziraat alanında etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı kırsal Esenli Mahallesi'nde bir evin yakınındaki tarım arazisinde biçerdöverle çalışma yapılırken yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çevreye yayıldı.
Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.
Müdürlüğe bağlı 100 personelden oluşan ekip, 22 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 2 dozer, 2 greyderle karadan, 3 uçak ve 2 helikopterle havadan alevlere müdahale etti.
Yoğun çabalar sonucu yangını kontrol altına alan ekipler soğutma çalışmasına başladı.
Yangına neden olduğu iddia edilen biçerdöver sahibi ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
İzmir
Ilgındere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 27 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer sevk edildi.
Orman Bölge Müdürlüğü, saat 14.00'te çıkan yangına ilk müdahalenin 14.15'te gerçekleştirildiğini aktardı.
İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor https://t.co/1UdK2FtpDL pic.twitter.com/WlzMfpqzie— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 20, 2024
Alevlerin kuvvetli rüzgarın etkisiyle yaklaştığı Sarıcalar Mahallesi'ndeki ormana yakın alanda bulunan bazı evler ve ağıllar tedbiren tahliye edildi.
Jandarma ekiplerinin mahalle sakinlerini tehlike geçene kadar meydanda bir arada tuttuğu öğrenildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Gaziemir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Sevgi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangını ekipler kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Adana
Aladağ ilçesi Kökez Mahallesi'nde, tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 85 personel ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Elazığ
Gezin köyü ile Tepecik köyü arasında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye, Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Arazözler, yangın söndürme araçları, havadan da helikopterle yangına müdahale edildi.
Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Valilik açıklaması
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 10.15 sıralarında Maden ilçesi Gezin köyü Kışlıca mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık arazide çıkan yangının aşırı sıcak ve rüzgarın etkisiyle Tepecik köyü istikametine doğru ilerlediği belirtildi.
Yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yangına Diyarbakır'dan yangın söndürme uçağı, Elazığ Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, greyder, dozer ve itfaiyeler ile yaklaşık 100 personel tarafından müdahale edilmiştir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.