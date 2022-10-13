Yunanistan'a kaçmaya çalışan 22 terör örgütü üyesi yakalandı
Edirne'de jandarma ekipleri, Yunanistan sınırında terör örgütü FETÖ ve PKK üyesi 22 zanlıyı yakaladı.
Edirne
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terörle mücadele faaliyetleri kapsamında Yunanistan'a illegal yollardan geçmeye çalışan FETÖ üyesi 18, PKK üyesi 4 kişiyi sınırda gözaltına aldı.
Terör örgütü mensuplarının işlemleri devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.