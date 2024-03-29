Dolar
32.37
Euro
34.99
Altın
2,233.04
ETH/USDT
3,546.50
BTC/USDT
70,134.00
BIST 100
9,121.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde düzenlenen mitingde konuşuyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da gündeme ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt’in Kurtalan ilçesinde düzenlenen mitingde konuşuyor
logo
Gündem

YSK Başkanı Yener: 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek seçimlere hazır vaziyetteyiz

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Yüksek Seçim Kurulu il ve ilçe seçim kurulları son hazırlıklarını yapmış ve şu an itibariyle 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere hazır vaziyetteyiz." dedi.

Utku Şimşek  | 29.03.2024 - Güncelleme : 29.03.2024
YSK Başkanı Yener: 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek seçimlere hazır vaziyetteyiz Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Yener, YSK'yi ziyaret eden Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Seçim Gözlem Misyonu heyetini ağırladıktan sonra, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecine ilişkin çalışmaların ne durumda olduğuna dair soru üzerine Yener, "31 Mart 2024'te gerçekleşecek olan seçimlerle ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu il ve ilçe seçim kurulları son hazırlıklarını yapmış ve şu an itibariyle 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere hazır vaziyetteyiz." diye konuştu.

Yener, seçimlerin Türk halkına ve demokrasiye hayırlı olmasını dileyerek, "Bugün de Yüksek Seçim Kurulu'nda, ziyarete gelen Avrupa Parlamentosu'ndan heyeti ağırladık. Onlarla karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Şu an için bizler ve tüm ülke seçimlere hazır. Sağlık huzurlu bir seçim ortamı diliyoruz. Sorunsuz bir şekilde seçimlerin tamamlanacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Yener, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin YSK tarafından iptal edildiği hatırlatılarak, bu seçimlerde aynı durumun yaşanmaması için alınan güvenlik önlemlerine ilişkin soruyu da şu an itibarıyla il ve ilçe seçim kurullarıyla ülke çapında seçimlerin güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda gerçekleşmesi için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Yener, "Bundan sonra vatandaşlarımızın da 31 Mart 2024 tarihinde sandığa gidip oylarını kullanmalarını diliyoruz. Şu an için söyleyeceklerimiz bunlardan ibarettir. Biz son iki günde çalışmalarımıza ve kurul toplantımıza devam ediyoruz." dedi.

İftar vaktindeki oy sayım ve döküm çalışmaları

YSK'nin, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini" bildirmesine ilişkin kararı hatırlatılan Yener, 1973'deki seçimlerin de ramazan ayına denk geldiğini hatırlattı.

YSK'nin seçim mevzuatını ve yasaları uygulamakla yükümlü bir kurum olduğunu bildiren Yener, şunları kaydetti:

"Yasal düzenleme de 'seçim, iş ve işlemlerinin aralıksız devam edeceğini' düzenlediği için Yüksek Seçim Kurulu da dün almış olduğu kararda, seçimler bittikten sonraki 'oy sayım ve döküm işlemlerine ara vermeksizin devam edilmesi gerektiğini' hüküm altına almış ve bu konuda il ve ilçe seçim kurullarının sandık kurullarının tereddütlerini gidermiştir. Bu durumda ramazan ayında oruçlu sandık görevlilerinin herhangi bir zorlukla karşılaşacağı sonucunun çıkarılmaması gerekir. Biz inanıyoruz ki tüm siyasi partilerimiz sandık görevlilerinin bu konudaki ihtiyaçlarını gidereceklerdir. Aynı zamanda da oy sayım işlemleri aralıksız devam edecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 120. sayısını yayımladı
Hatay'da depremlerde hasar alan ve restorasyonu tamamlanan mescit ibadete açıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında "Güvenlik Toplantısı" yapıldı
YSK Başkanı Yener: 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek seçimlere hazır vaziyetteyiz
Nurdağı'nda köy evleri depremzedelere teslim ediliyor

Benzer haberler

YSK Başkanı Yener: 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek seçimlere hazır vaziyetteyiz

YSK Başkanı Yener: 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek seçimlere hazır vaziyetteyiz

YSK'dan "iftar" kararı

İptal durumunda yenileme seçimleri 2 Haziran'da yapılacak

Yerel seçim için son hazırlıklar

Yerel seçim için son hazırlıklar
Yerel seçime bir hafta kaldı

Yerel seçime bir hafta kaldı
10 soruda 31 Mart yerel seçimleri

10 soruda 31 Mart yerel seçimleri
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet