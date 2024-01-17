YSK Başkanı Ahmet Yener: Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır
YSK Başkanı Ahmet Yener, "Deprem bölgesi de tüm Türkiye de 31 Mart 2024 seçimlerine hazır. Martta deprem bölgesine gidip, geldiğimiz son noktanın tespitini yapacağız." dedi.
Ankara
YSK Başkanı Yener, "Fazla seçmen kaydı, mükerrerlik, 'ölü seçmen, vatandaş olmayan oy kullandı' gibi algılar gerçeği yansıtmıyor. 9 bilgiyle bir kişinin kayıtları kontrol ediliyor." ifadelerini kullandı.
Yener, seçim güvenliğine ilişkin, "Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor." açıklamasında bulundu.
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