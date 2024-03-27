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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Yönetmen Spielberg: 7 Ekim'deki eylemlere öfkeli olabilir, Gazze'de masum öldürülmesini de kınayabiliriz

ABD'li yönetmen Steven Spielberg, 7 Ekim'deki menfur eylemlere karşı öfkeli olabileceklerini belirterek, "Aynı zamanda Gazze'de masum kadın ve çocukların öldürülmesini de kınayabiliriz." dedi.

Nuri Aydın  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Yönetmen Spielberg: 7 Ekim'deki eylemlere öfkeli olabilir, Gazze'de masum öldürülmesini de kınayabiliriz Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

İstanbul

Spielberg, ABD'deki USC Shoah Vakfında yaptığı konuşmada, ötekileştirme, aşırıcılık ve radikalizmin toplumlar arasında "tehlikeli bir uçurum" oluşturduğunu dile getirdi.

Yanlış bilgi, komplo teorileri ve cehaletin neden olduğu siyasi şiddetin durdurulmasının hayati önem taşıdığını ve geçmişten ders alınması gerektiğini vurgulayan Spielberg, "Geçmişi hatırlayamayanlar onu tekrarlamaya mahkumdur ve tarihin tekrarına mahkum olabileceğimiz, vahşet ve zulüm karşısında bir kez daha Yahudi olma hakkımız için savaşmak zorunda kalabileceğimiz konusunda giderek daha fazla endişeleniyorum." diye konuştu.

Yahudi bir ailenin çocuğu olarak ABD'nin Ohio eyaletinde dünyaya gelen Steven Spielberg, "7 Ekim'deki menfur eylemlere karşı öfkeli olabilir, aynı zamanda Gazze'de masum kadın ve çocukların öldürülmesini de kınayabiliriz." dedi.

Antisemitizmin ve her türlü nefretin yükselişini durdurmanın uygar dünyada demokrasinin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğuna işaret eden Spielberg, barışa ve karşılıklı saygıya olan ihtiyacı dile getirdi.

Spielberg, Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1946'da ABD'nin Ohio eyaletinde dünyaya geldi. Yönetmen Spielberg’ün soyadı ise Macar Yahudisi akrabalarının Avusturya’da yaşadığı Spielberg kentinden geliyor.

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