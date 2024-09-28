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Yılbaşından bu yana yaklaşık 70 bin ruhsatsız silah yakalandı

Türkiye genelinde yılbaşından bu yana 69 bin 132 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı, Muhammed Nuri Erdoğan  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Yılbaşından bu yana yaklaşık 70 bin ruhsatsız silah yakalandı

Ankara

İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, suç ve suçluyla mücadele kapsamında yurt genelinde çok sayıda asayiş uygulaması ve operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda 1 Ocak-20 Eylül 2024 arasında 7 bin 984'ü kurusıkı olmak üzere 49 bin 879 tabanca, 17 bin 884 av tüfeği ve 1369 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 69 bin 132 ruhsatsız ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha önce yaptığı açıklamalarda ruhsatsız silah cezasının daha caydırıcı olmasıyla ilgili hazırlık yaptıklarını, TBMM'nin açılmasıyla konuyu Genel Kurula sunacaklarını belirtmişti.

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Yılbaşından bu yana yaklaşık 70 bin ruhsatsız silah yakalandı

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