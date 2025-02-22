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Yılbaşından bu yana hız ihlalleriyle ilgili yaklaşık 850 bin işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak- 20 Şubat tarihleri arasında trafik ekiplerince hız ihlaliyle ilgili 848 bin 766 işlem yapıldığını bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Yılbaşından bu yana hız ihlalleriyle ilgili yaklaşık 850 bin işlem yapıldı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki açıklamasında trafik denetimlerine ilişkin verileri paylaştı.

1 Ocak-20 Şubat tarihleri arasında trafik ekiplerince hız ihlaliyle ilgili 848 bin 766 işlem yapıldığını belirten Yerlikaya ayrıca Elektronik Denetleme Sistemleri'nden 777 bin 256 işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, Türkiye'de 2023'te hız kaynaklı kazalarda günlük ortalama 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, hız ihlalleri nedeniyle can kaybının önlenmesine yönelik denetim ve işlem uygulamalarının yanında yasal mevzuat ile ilgili çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğu bilgisini paylaştı.

Araç kullanırken hız sınırlarını aşmanın tehlikelerine vurgu yapan Yerlikaya, "Unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar. Önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun." ifadelerini kullandı.

13-20 Şubat verileri

13-20 Şubat tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin 3 milyon 17 bin 445 araç denetlediğini ifade eden Yerlikaya, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 204 bin 373, periyodik muayenesi yaptırılmamış 22 bin 652, emniyet kemeri kullanmayan 39 bin 62, sürücü belgesiz araç kullanan 12 bin 449 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 6 bin 434 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte 623 bin 236 araca/sürücüye işlem yapıldığı bilgisini verdi.

"Hayatla Yarışılmaz"

Bakan Yerlikaya, trafik kazalarında aşırı hızın yol açtığı acı kayıplara dikkati çekmek amacıyla bir video da paylaştı. Yayınlanan videoda, hız sınırına uymanın önemi vurgulandı ve vatandaşlara bu konuda duyarlılık çağrısı yapıldı.

Videoda, "Ülkemizde sadece 1 günde aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında kaç canımızı yitiriyoruzdur sizce?" sorusuna vatandaşların verdiği yanıtlara yer verildi.

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