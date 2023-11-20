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Yeryüzü Çocukları Derneğinden Filistinli çocuklara destek eylemi

Yeryüzü Çocukları Derneği gönüllüleri, Sultanahmet Meydanı'nda Filistinli çocuklara destek eyleminde bir araya geldi.

Uğur İslamoğlu  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
Yeryüzü Çocukları Derneğinden Filistinli çocuklara destek eylemi

İstanbul

Çoğunluğunu kadınların ve çocukların oluşturduğu gruptakiler, ellerinde dövizlerle "Kahrolsun İsrail", "Çocuklar ölüyor, dünya susuyor" şeklinde sloganlar attı.

İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden ya da yaralanan çocuklara dikkati çekmek isteyen eylemciler, etkinlik alanına içinde oyuncak bebeğin bulunduğu temsili bir kuvöz getirdi.

Eylemde ayrıca, derneğin "Yeryüzü Çocukları Meclisi"ne mensup çocuklara konuşma fırsatı verildi. 13 yaşındaki Fatma Zehra, konuşmada, Filistin'deki çocukların iyi bir yaşamdan mahrum bırakıldığını söyleyerek, "Tüm dünya zulme sessiz kalmayıp boykota destek vermeli, birleşmeli ve daha yüksek tepkiler göstermeliyiz" dedi.

10 yaşındaki Zeynep Dila ise bugünün 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü olduğunu hatırlatarak, kendileri oyun oynarken Filistinli yaşıtlarının oynayamaması nedeniyle vicdan azabı çektiklerini söyledi.

"Yeryüzü Çocukları Meclisi" olarak tüm dünyaya bir çağrıda bulunmak istediklerini belirten Zeynep Dila, "İsrail'in yanında durmayın, yaptığının yanlış olduğunu bilin ve Filistin'in şu anki durumundan haberdar olun." şeklinde konuştu.

Grup adına basın açıklaması yapan Yeryüzü Çocukları Derneği Başkanı Sümeyye Altun ise yaptığı konuşmada, bugün sözü çocuklara vermek istediklerini belirterek, onların geleceğin dünyasını şekillendireceğine vurgu yaptı.

Bugünün yetişkinleri olarak çocukların haklarını koruma konusunda sınıfta kalındığını belirten Altun, "Dünya Çocuk Hakları Günü'nde gönül isterdi ki sizlerle çocukların oyun oynama hakkı, eğitim hakkı, fikirlerini özgürce ifade etme hakkı üzerine konuşalım ama 1989’dan bugüne geldiğimiz noktada çocukların en temel hakkı olan yaşama hakkının tüm dünyanın gözü önünde Gazze’de nasıl hiçe sayıldığına şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Altun, 7 Ekim'den bugüne 5 bin 500 çocuğun İsrail tarafından katledildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın gözü önünde 44 gündür Gazze’deki katliam devam ediyor. Bu katliama alkış tutup destekleyen ya da sessiz kalıp ortak olan dünya liderlerine sesleniyorum; bu acizliğinizi insanlık asla unutmayacak, tarih bunların hepsini yazacak. Bizler, bu katliama sessiz kalınmasını asla kabul etmiyoruz. 44 gündür hastaneler bombalanırken, el kadar bebekler kuvözlerde hayatlarını kaybederken dünyada çocuk haklarından bahsedilmesi iki yüzlülüğünü kabul etmiyoruz. Bebek katilleri yargılansın istiyoruz."

Gruptakiler, konuşmaların ardından üzerlerinde Filistinli çocuklara yönelik mesajların yazdığı balonları gökyüzüne bıraktı.

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