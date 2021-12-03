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Yerli ve milli yazılıma sahip 112 Acil Çağrı merkezleri 91 milyon çağrıyı cevapladı

Yerli ve milli yazılımla geliştirilen, Türkiye genelinde yaygınlaştırılarak 81 ilde hizmet veren 112 Acil Çağrı merkezleri bu yıl 91 milyon çağrıyı yanıtladı.

Kemal Karadağ   | 03.12.2021
Yerli ve milli yazılıma sahip 112 Acil Çağrı merkezleri 91 milyon çağrıyı cevapladı

Ankara

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 112 Acil Çağrı merkezleri için yerli ve milli yazılım geliştirildi. Özel hazırlanan yazılımla acil çağrı hatları 112 çatısı altında birleştirildi.

İçişleri Bakanlığı, 112 Acil Çağrı merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarını 30 Haziran'da tamamladı. Böylece 81 ilde bu merkezler hizmete alındı.

Acil Çağrı merkezleri, yıl başından bu yana 91 milyon çağrıya cevap verdi.

Ayrıca yeni nesil 112 Acil çağrı yazılımıyla, "yabancı dilde çağrılara yanıt verilmesi", "işitme engellilerin işaret dili kullanarak görüntülü ihbarda bulunması" ve "e-Çağrı" uygulamalarına geçildi.

"Engelsiz 112" uygulamasında 2 bin 910 acil çağrıya cevap verildi

İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dillerinde bu yıl şu ana kadar 73 bin 878 çağrı yanıtlandı.

İşitme engellilerin görüntülü görüşme yapmalarını sağlayan "Engelsiz 112" uygulaması kapsamında ise 2 bin 910 acil çağrıya cevap verildi.

Elektronik güvenlik sistemine sahip araçların sensörlerinin aktif hale getirilmesiyle otomatik olarak veya acil çağrı butonuna basılmasıyla, 112 Acil Çağrı merkezinin aranıp trafik kazasında aracın konum bilgisinin gönderilmesi ve yaralılara zamanında ulaşılmasının önünü açan e-Çağrı ile de bugüne kadar 35 bin çağrı karşılandı.

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