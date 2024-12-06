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"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında 11 şüpheli tutuklandı

Elif Somuncu  | 06.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında 11 şüpheli tutuklandı

İstanbul

"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

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