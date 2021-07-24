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Yeniden ibadete açılmasının birinci yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ziyaretçi yoğunluğu

Geçen yıl 24 Temmuz'da, kılınan cuma namazıyla 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan camiye, yerli ve yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Berk Özkan   | 24.07.2021
Yeniden ibadete açılmasının birinci yılında Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ziyaretçi yoğunluğu Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman - Anadolu Ajansı

İstanbul

Yeniden ibadete açılmasının birinci yıl dönümünde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni çok sayıda yerli ve yabancı ziyaret etti.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı, "fethin sembolü" olan ve 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının üzerinden 1 yıl geçen cami, ilgi görmeye devam ediyor.

Fatih'e gelen yerli ve yabancı çok sayıda ziyaretçi, camiyi gezmeyi tercih etti.

Öğle namazını bekleyen Müslümanlar, cami içi ve dışında dua etti. Vatandaşlar ezan okunmasının ardından vakit namazlarını burada kıldı.

"İçeri girdiğimizde daha büyük güzelliklerini göreceğiz"

İzmir'den gelen Fatma Acer, Ayasofya-i Kebir Camisi'nin açılışının yıl dönümüne tesadüfen denk geldiklerini söyledi.

Acer, "İçeri girdiğimizde daha büyük güzelliklerini göreceğiz. İlk defa geliyorum. Çok merak ediyordum. Çok mutluyum." dedi.

Abdullah Acer ise Ayasofya'da namaz kılmanın çok önemli olduğunu belirtti.

Hilmi Tekerli, Ayasofya ziyaretlerinin açılışın birinci yılına denk gelmesinin çok iyi olduğunu belirtti.

Caminin manevi değerinin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Tekerli, "İnşallah bunda sonra her sene geliriz. Fırsat buldukça ibadetimizi Ayasofya'da yapıyoruz. Mutlu olduk." diye konuştu. 

Camiyi ziyaret eden Zeki Kaltar, Ayasofya'da gördüklerini anlatarak, "Başka ülkelerde olmayan, Türkiye'nin en güzel yeri bence. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni bir yılda yaklaşık 3 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

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