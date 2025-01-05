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Yeni yıl denetimlerinde alkollü araç kullanan 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.

Şeyma Güven  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Yeni yıl denetimlerinde alkollü araç kullanan 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldı

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 30 Aralık 2024-2 Ocak 2025 tarihleri arasında, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince alkol etkisinde araç kullanımının önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlere ilişkin bilgileri paylaştı.

Bu dönemde 217 bin 465 denetim gerçekleştirildiğini, alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Lütfen hem kendi can güvenliğiniz hem de başkalarının can güvenliği için alkollü araç kullanmayınız." uyarısında bulundu.

Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin 26 Aralık 2024-2 Ocak 2025 tarihleri arasındaki denetimleri hakkında da bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"26 Aralık 2024-2 Ocak 2025 tarihleri arasında 2 milyon 749 bin 743 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 63 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 110 bin 62, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 851, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 660, sürücü belgesiz araç kullanan 11 bin 971 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 884 olmak üzere, diğer işlemlerle birlikte toplam 436 bin 630 araca/sürücüye işlem yapıldı."

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