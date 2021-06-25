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"Yasin Börü" davasında bir sanık için daha ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Cumhuriyet savcısı, önceki celsede beraat talep ettiği sanık Mazlum İçli hakkında, tanık beyanı üzerine "canavarca hisle çocuğu öldürmek suçundan" ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Tanju Özkaya   | 25.06.2021
"Yasin Börü" davasında bir sanık için daha ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Ankara

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesine ilişkin Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen davaya devam edildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği, dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Sanık Mazlum İçli'nin olay tarihinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğuna ilişkin tanık beyanının dosyaya girdiğini açıklayan mahkeme başkanı, buna ilişkin sanığın beyanını sordu.

Sanık İçli, aleyhinde beyanda bulunan tanığı tanımadığını, Kobani olaylarında yer almadığını, kimseye zarar vermediğini öne sürdü.

Olayların yaşandığı tarihte Kulp ilçesindeki düğünde olduğuna dair tanıkların olduğunu söyleyen İçli, isnat edilen suçlamaların delillere dayanmadığını savundu.

Ardından söz alan cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu esasa ilişkin mütalaada değişiklik yapacağını ifade etti.

Buna göre savcı, daha önce hakkında beraat talep ettiği sanık Mazlum İçli'nin, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Kobani davasıyla birleştirilme talebi reddedildi

Müşteki avukatı Recep Tayyip Özdoğan da mütalaada hakkında beraat istenen sanık Hüseyin Okçu'nun olay tarihinde gerçekleştirilen terör eylemelerine katıldığına yönelik teşhislerin yapıldığını belirterek, beraat talebine katılmadıklarını söyledi.

Avukat Özdoğan, ayrıca 37 kişinin hayatını kaybettiği 6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi olarak yargılanan dönemin HDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu 108 sanıklı Kobani davası ile bu dosyanın birleştirilmesini talep etti.

Sanık avukatları ise iki dava arasında hukuki ve fiili bağlantı bulunmadığı gerekçesiyle birleştirme talebinin reddedilmesini istedi.

Duruşmaya verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, birleştirme talebini kabul etmedi.

Duruşmada, sanıkların esasa ilişkin beyanlarının alınmasına geçildi.

28 Mayıs'ta görülen duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, sanıklardan 20'si hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 2'si için de beraat talebinde bulunmuştu.

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