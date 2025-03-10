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Yargıtay, eski sevgilisini rahatsız eden kişinin mahkumiyetini onadı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, eski sevgilisinin sürekli karşısına çıkan, aracıyla takip eden sanık hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan verilen 6 ay hapis cezasını onadı.

İsmet Karakaş  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Yargıtay, eski sevgilisini rahatsız eden kişinin mahkumiyetini onadı

Ankara

Dairenin kararına göre, Sakarya'da yaşayan bir kişi, bir süre birliktelik yaşamasının ardından sevgilisinden ayrıldı.

Eski sevgilisinin gittiği yerlerde karşısına çıkarak "anlamsız sözler sarf eden", aracıyla etrafında dolaşan, oturduğu kafenin önünden defalarca geçiş yaparak rahatsız eden kişi hakkında şikayet üzerine dava açıldı.

"Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanık eski sevgili, yerel mahkemece "atılı suçu işlendiğinin sabit olmadığı" gerekçesiyle beraat etti.

Beraat kararına yapılan itiraz üzerine Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, yerel mahkeme kararını kaldırdı ve sanığa atılı suçtan 6 hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Sanık avukatının mahkumiyet kararına yaptığı itiraz üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesince sanık hakkında verilen mahkumiyet kararının onanmasına hükmetti.

Eylemin sanık tarafından işlendiğinin saptandığına işaret edilen kararda, "Eyleme uyan suç vasfının doğru biçimde belirlendiği anlaşılmakla, temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak temyiz isteminin esastan reddi ile hükmün onanmasına karar verilmiştir."

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