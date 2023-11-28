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Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu göreve yeniden seçildi

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu, yeniden daire başkanı seçildi.

İsmet Karakaş  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanı Maruf Alikanoğlu göreve yeniden seçildi

Ankara

Alikanoğlu'nun görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Genel Kurul tarafından, 9. Ceza Dairesi başkanlığına aynı Daire Başkanı Maruf Alikanoğlu yeniden seçildi.

Alikanoğlu'nun öz geçmişi

Maruf Alikanoğlu, 1960'da Polatlı'da doğdu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Yunak/Konya, Çıldır/Ardahan, Havza/Samsun hakimliği Siirt ve Karaman'da ağır ceza mahkemesi başkanlığı, İzmir hakimliği ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Daire Başkanlığı görevlerinde bulunan Alikanoğlu, 2014'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

Alikanoğlu, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 19 Kasım 2019'da Yargıtay 9. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmişti.

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