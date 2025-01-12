Yağış nedeniyle kısmen kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolu ulaşıma açıldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan yağış ve yamaçlardan akan su nedeniyle kısmen kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.
Balikesir
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Narlı Mahallesi'nde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Yağışla Kazdağlarının yamaçlarından aşağı akan su, Balıkesir-Çanakkale kara yolunda birikintiler oluşturdu. Yol, su birikintileri nedeniyle kısmen trafiğe kapandı.
Kırsal Narlı Mahallesi'nde etkili olan yağış nedeniyle Kazdağları'nın yamaçlarından aşağı akan suyun birikintileriyle kapanan Balıkesir-Çanakkale kara yolunun Çanakkale istikametinde, Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri 6 itfaiye aracı, vidanjör ve kepçelerle çalışma başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışmasının ardından suların çekilmesiyle ulaşım, jandarma ekiplerinin de kontrolünde yeniden sağlandı.
İtfaiye ve BASKİ ekiplerinden, 4 kişinin yardım istemesiyle de bölgedeki ev ve iş yerlerinin zemin katlarına giren suların tahliyesi yapılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.