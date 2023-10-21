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Van Gölü'nde 4 büyüklüğünde deprem

Van Gölü'nde saat 08.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İsa Toprak  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Van Gölü'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntının derinliği yaklaşık 13 kilometre olarak ölçüldü.

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