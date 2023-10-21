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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'da "Gazze'deki Gelişmeler, Filistin Davasının Geleceği ve Barış Süreci" konulu Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.

(Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ve Filistin tarafları arasındaki çatışma ile İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlediği saldırıya ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)


SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Mondihome Kayserispor-Çaykur Rizespor, Gaziantep FK-Bitexen Antalyaspor, Tümosan Konyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor ve Galatasaray-Beşiktaş maçları yapılacak.

(Kayseri/13.30/Gaziantep/Konya/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

2- Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Tuzlaspor-Kocaelispor, Erzurumspor FK-Ankara Keçiörengücü, Sakaryaspor-Adanaspor ve Göztepe-Astor Enerji Şanlıurfaspor karşılaşmaları oynanacak.

(İstanbul/Erzurum/13.30/Sakarya/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

3- TFF 3. Lig gruplarında 7. hafta, 9 müsabakayla başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasına, Çağdaş Bodrumspor-Darüşşafaka Lassa, Beşiktaş Emlakjet-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Pınar Karşıyaka-Türk Telekom maçlarıyla devam edilecek.

(Muğla/13.00/İstanbul/15.30/İzmir/18.00) (Fotoğraflı)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası, Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-BOTAŞ ve ÇBK Mersin-İlkem Yapı Tarsusspor maçlarıyla başlayacak.

(Kocaeli/16.00/Mersin/18.00) (Fotoğraflı)

6- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 3. hafta maçları yapılacak. Çukurova Belediyespor-Nilüfer Belediyespor, PTT-Beşiktaş Ayos, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank-Galatasaray Daikin, Türk Hava Yolları-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop ve Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru müsabakaları oynanacak.

(Adana/14.00/Ankara/Aydın/15.00/İstanbul/14.00/15.00/17.00/18.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası'nın 2. tur rövanşında, Beşiktaş Safi Çimento ile KH Besa Famgas, HC Vise ile de Beykoz Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00/Vise/20.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 8. haftası, Nilüfer Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor ve Konya Büyükşehir Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Bursa/16.00/Konya/17.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Bursa/14.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 19. etabı olan ABD Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak.

(Austin/00.00)



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