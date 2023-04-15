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Kültür

Üsküdar'da depremzedeler yararına "İmzalı Kitaplar Müzayedesi" yapıldı

Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Abdülhak Şinasi Hisar, İskender Pala, Beşir Ayvazoğlu, Erhan Afyoncu, Orhan Pamuk, İhsan Oktay Anar, Şule Gürbüz ve İlber Ortaylı'nın da aralarında olduğu pek çok önemli yazarın eseri satışa sunuldu.

Fatih Türkyılmaz, Seda Sevencan  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Üsküdar'da depremzedeler yararına "İmzalı Kitaplar Müzayedesi" yapıldı Fotoğraf: Fatih Türkyılmaz/AA

İstanbul

Üsküdar Sahaflar Derneği ve Üsküdar Belediyesince Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenler için "İmzalı Kitaplar Müzayedesi" düzenlendi.

Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nda gerçekleştirilen etkinlikteki eser satışından elde edilen gelirin tamamı, depremzedeler yararına kullanılmak üzere AFAD'a bağışlanacak.

Elvin Sahaf sahibi Ali Karabeyeser, müzayede öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, imzalı kitapların müzayede edilmesi fikrinin yazar İsmail Kara tarafından verildiğini söyledi.

Depremzedeler yararına ilk müzayedeyi 4 Mart'ta yaptıklarını ve büyük ilgi gördüğünü ifade eden Karabeyeser, "İmzalı kitaplar müzayedemizin hazırlığı 35 gün sürdü. 100'ün üzerinde yazar kitaplarını imzalayıp gönderdi. Toplamda 400'ün üzerinde kitap oldu. Bir defa olarak planladığımız müzayedeyi kitap sayısının çokluğu nedeniyle iki bölüme ayırdık. Kalan kitapları bayramdan sonra mezata çıkaracağız." dedi.

"Nurhan Atasoy, elindeki son nüshayı imzalayıp gönderdi"

Karabeyeser, iyilik odaklı müzayedelerin koleksiyoncular dışında çok sayıda insanın da dikkatini çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İyilik için kullanılacağı için yazarlarımızın da fedakarlıkları oldu. Yazar Nurhan Atasoy, çocukları için ayırdığı elindeki son nüshayı imzalayıp gönderdi. Şule Gürbüz Hanım mesela çok uzun zamandır eserleri imzalamıyor, belki hiç atmamış da olabilir. Bu proje için 5 kitabını imzalayıp gönderdi. Bu işlerde toplanan rakamdan ziyade amaç önemli. Depremzedelerin ihtiyaçlarının tamamını karşılamamız elbette mümkün değil ama bir katkı olsun istiyoruz. Bu amaçla Üsküdar Sahaflar Derneği ve Üsküdar Belediyesi bu müzayedeleri başlattık. Depremzedelere fayda sağlayabilecek yeni projeler de yapmak istiyoruz."

Yazar Tarık Tufan ise böyle bir yardımlaşma, dayanışma organizasyonunu düzenleyen sahaflara teşekkür ederek, "Böylesi anlamlı bir çabanın içinde bana da yer düşmesinden büyük bir onur duydum. Ağır felaketlerde, büyük acılarda halk birbirine borçlanır. Ayakta kalabilenin diğerlerine olan borcunu ödemesi gerekir. Birbirimize olan insanlık borcundan söz ediyorum. Bu yardımlaşma ve dayanışma organizasyonunun içinde yer almak bir nebze olsun dostlarımıza olan insanlık, kardeşlik hakkını ödeyebilmek anlamına geliyor. Başka kimimiz var ki?" değerlendirmesinde bulundu.

Tufan, edebiyatçı olmaktan önce insan olmanın yüklediği sorumluluklar bulunduğuna dikkati çekerek, yardımlaşmak için her fırsatı kollamak gerektiğini, insanın hayatına ve varlığına anlam katmasının yolunun buradan geçtiğini sözlerine ekledi.

Aralarında Enis Batur, Orhan Pamuk, İhsan Oktay Anar, Mustafa Kutlu, Selim İleri, İskender Pala, Beşir Ayvazoğlu, İsmail Kara, Erhan Afyoncu, Hilmi Yavuz, Şule Gürbüz, İlber Ortaylı, Nurhan Atasoy, İsmail E. Erünsal, Ali Ayçil, Tanıl Bora ve Hayrettin Karaman'ın da olduğu 70'ten fazla şair ve yazarın deprem ithaflı ve imzalı eseri müzayedede alıcı buldu.

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