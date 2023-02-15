Anadolu Sigorta'dan deprem bölgesine 10 milyon TL'lik bağış kararı
Anadolu Sigorta, AFAD'a 10 milyon TL tutarında bağış yapılmasına karar verdi.
İstanbul
Anadolu Sigorta'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilimizi yıkıcı bir şekilde etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlarımıza destek olunması ve ilgili bölgelerde ortaya çıkan ihtiyaçların teminine yönelik olarak, AFAD'a 10 milyon TL tutarında bağış yapılmasına, AFAD'a yapılacak olan 10 milyon TL tutarındaki bağışın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.