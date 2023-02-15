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Gündem, Asrın felaketi

Anadolu Sigorta'dan deprem bölgesine 10 milyon TL'lik bağış kararı

Anadolu Sigorta, AFAD'a 10 milyon TL tutarında bağış yapılmasına karar verdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 15.02.2023
Anadolu Sigorta'dan deprem bölgesine 10 milyon TL'lik bağış kararı

İstanbul

Anadolu Sigorta'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Yönetim kurulumuzun bugün yapılan toplantısında, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilimizi yıkıcı bir şekilde etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlarımıza destek olunması ve ilgili bölgelerde ortaya çıkan ihtiyaçların teminine yönelik olarak, AFAD'a 10 milyon TL tutarında bağış yapılmasına, AFAD'a yapılacak olan 10 milyon TL tutarındaki bağışın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir." denildi.

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