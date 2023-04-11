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Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Urfi Çetinkaya'nın İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Mümin Altaş  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya yakalandı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Birimi ve İstihbarat Başkanlığı'nın çalışmaları sonucu, Sarıyer ilçesinde bir adrese operasyon düzenlendiği belirtildi.


​​​​​​​Açıklamada, operasyonda, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çetinkaya'nın, saklandığı adreste, TEM ve özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandığı kaydedildi.

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Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya yakalandı
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