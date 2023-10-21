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Üsküdar'da arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı

Üsküdar Altunizade Durağı'nda bir metrobüsün arızalanması nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi.

Selami Küçükoğlu, Elif Küçük  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Üsküdar'da arızalanan metrobüs nedeniyle seferler aksadı

İstanbul

Söğütlüçeşme'den Avcılar istikametine giden metrobüs, Altunizade Durağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Arıza sebebiyle metrobüs yolunun kapanması sonucunda seferlerde aksama yaşanırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Duraklarda da yolcu yoğunluğu yaşandı.

Yolcuların yaklaşık yarım saat süren bekleyişlerinin ardından Zincirlikuyu, Avcılar ve Beylikdüzü istikametine giden metrobüsler, ters istikamette ilerleyerek yolcu aldı.

İhbar üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakım Onarım aracı gönderildi. Ekipler, metrobüsteki arızayı gidermek için çalışma başlattı.

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