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İstanbul'da arızalanan metrobüs, seferlerde aksamaya neden oldu

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında arızalanan metrobüs nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu, seferlerde aksama yaşandı.

Zeynep Yeşildal, Elif Küçük   | 27.01.2023
İstanbul'da arızalanan metrobüs, seferlerde aksamaya neden oldu

İstanbul

Söğütlüçeşme istikametine giden metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağında henüz bilinmeyen nedenle arızalandı. Metrobüsteki yolculardan bir kısmı arızanın ardından araçtan indi.

Arıza sebebiyle güzergah üzerinde ilerleyen diğer metrobüsler köprüden durağa kadar uzun kuyruk oluştururken, seferlerde bir süre aksama yaşandı.

Metrobüslerdeki vatandaşlardan bazılarının bekleme esnasında araçlardan inerek durağa doğru yürüdüğü görüldü.

Yolun bir süre sonra açılmasıyla seferler normale döndü.


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