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"Narkogüç" operasyonlarının İstanbul detaylarına ulaşıldı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ilde düzenlenen "Narkogüç" operasyonlarının İstanbul detaylarına ulaşıldı.

Emrah Gökmen  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
"Narkogüç" operasyonlarının İstanbul detaylarına ulaşıldı

İstanbul

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yapılan titiz çalışmalar sonucunda uyuşturucu kaçakçılarının yeni yöntem arayışlarına girdiklerini tespit etti.

Kağıt ürünleri ve hammaddeleri arasına zulalanarak ülkeye kaçak yollardan getirilmesi planlanan uyuşturucunun, sokak satıcılarına dağıtımının yapılacağını belirleyen ekipler, Avcılar'da bir depoyu izlemeye aldı.

Depoyu yaklaşık 11 ay boyunca izleyen ekipler, 24 saat esasına göre teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

Ekipler, adresteki kişilerin dikkat çekmemek için matbaa ve kağıt üretimi, hammadde satışı ve dağıtımını yapan farklı firmalara ait araç ve kişilere farklı zamanlarda depoyu kullandırarak perdeleme yöntemi kullandığını tespit etti.

İzleme sırasında, depoyla daha hiç teması olmayan kişilerin, kendi lüks araçlarıyla beraber bir tır eşliğinde gece geç saatte depoya geldiğini kayıt altına alan ekipler, zanlıların yüksek tonajlı kağıt rulolarını tedirgin şekilde tırdan indirerek ve depoya aldığını belirledi.

Ekipler, 20 Ekim'de gece geç saatlerde tekrar depoya gelerek tüm kapıları kapatan zanlıların, kağıt rulolarını açarak içerisinde zulalanmış uyuşturucuyu çıkaracağı şüphesi üzerine harekete geçti.

Depo ve 3 araca yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlıyı gözaltına alan ekipler, kağıt ruloları arasında gizlenmiş 393 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Kocaeli, Edirne, Diyarbakır ve Erzincan'da "Narkogüç" operasyonlarında 16 şüphelinin yakalandığını, 869 kilogram uyuşturucu madde ve 775 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurmuştu.


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