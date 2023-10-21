Dolar
27.99
Euro
29.69
Altın
1,981.42
ETH/USDT
1,612.90
BTC/USDT
29,783.00
BIST 100
7,510.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Gündem

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Gündoğan  | 21.10.2023 - Güncelleme : 21.10.2023
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Narkogüç" operasyonlarının İstanbul detaylarına ulaşıldı
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü
Siirt'in Derince köyünde PKK'lı teröristlerin katlettiği 22 kişi anıldı
Ekinlik Adası'nda hiçbir atık çöpe gitmiyor

Benzer haberler

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

İdlib'li öğretmen atık malzemelerden geliştirdiği araçlarla eğitime katkı sağlıyor 

Dışişleri Bakanlığından Suriye ve Irak tezkeresine ilişkin açıklama

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisizleştirildi

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisizleştirildi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yabancı askerlerin Türkiye'ye yerleşeceği" iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Yabancı askerlerin Türkiye'ye yerleşeceği" iddialarını yalanladı
Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev süresinin uzatılması kararı Resmi Gazete'de

Türk askerinin Irak ve Suriye'de görev süresinin uzatılması kararı Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet