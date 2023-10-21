Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık verilmeye devam edildiği belirtildi.
Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2023
Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/HkPGQqOprC
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.