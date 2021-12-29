Merter’de arızalanan metrobüs, yoğunluğa neden oldu
Merter’de arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşandı, yoğunluk oluştu.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Merter durağına yakın noktada bir metrobüs, henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Yolcular metrobüsten inerken, arıza nedeniyle her iki yönde uzun araç kuyruğu oluştu.
Metrobüsün yol yardım aracıyla olay yerinden çekilmesinin ardından seferler normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.