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Merter’de arızalanan metrobüs, yoğunluğa neden oldu

Merter’de arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşandı, yoğunluk oluştu.

İbrahim Halil Aktürk   | 29.12.2021
Merter’de arızalanan metrobüs, yoğunluğa neden oldu Fotoğraf: İbrahim Halil Aktürk - AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Merter durağına yakın noktada bir metrobüs, henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı. Yolcular metrobüsten inerken, arıza nedeniyle her iki yönde uzun araç kuyruğu oluştu.

Metrobüsün yol yardım aracıyla olay yerinden çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

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