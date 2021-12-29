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Meteorolojinin kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptığı Antalya'da sağanak etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptığı Antalya'da sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor.

Oktay Özden   | 29.12.2021
Meteorolojinin kırmızı kodla aşırı yağış uyarısı yaptığı Antalya'da sağanak etkili oluyor

Antalya

Zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı kentte bazı sokak ve caddelerde yer yer su birikintileri oluştu. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bu geceden itibaren Antalya merkez ve batı ilçeleri için kırmızı kodlu aşırı yağış uyarısına göre, Antalya merkezde, zamanla batı ilçelerinde (metrekareye 100-200 kilogram yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak metrekareye 300 kilogram) aşırı yağış bekleniyor.


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