"Uluslararası Öğrencilerin Türkiye Ekonomisine ve Kamu Diplomasisine Katkısı" raporu açıklandı
Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) "Uluslararası Öğrencilerin Türkiye Ekonomisine ve Kamu Diplomasisine Katkısı" başlıklı raporu açıklandı.
İstanbul
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Gülhane Yerleşkesinde gerçekleşen basın toplantısında, uluslararası öğrencilerin ekonomik ve diplomatik etkilerine dair elde edilen verilerin yer aldığı rapor paylaşıldı.
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UDEF Başkanı Abdullah Muhammed İslam, toplantıda raporla ilgili bilgiler verdi.
Uluslararası öğrencilerin ülke nazarında kamu diplomasisi ve ekonomiye katkılarını uzun süre çalıştıklarını belirten İslam, 2025'e ait güncel veriler ışığında bunları kamuoyuyla paylaşarak, uluslararası öğrenci hareketliliğinin daha sağlıklı bir zeminde ilerlemesine katkı sağlamayı arzu ettiklerini söyledi.
Türkiye'nin uluslararası öğrencilerin geldiği uğrak yerlerden ve limanlardan biri olduğunu dile getiren İslam, şöyle devam etti:
"Geldiğimiz nokta itibarıyla ülkemizde 204 ülke ve bölgeden 336 binin üzerinde uluslararası öğrenci eğitim görmektedir. Küresel olarak uluslararası öğrenci sayısı 2022 yılında 6,9 milyonken günümüzde 7,5 milyon sayısına ulaşmış bulunmaktadır. 2030 yılına kadar da bu sayının 10 milyon civarına çıkacağı öngörülmektedir. ABD merkezli Uluslararası Eğitim Enstitüsünün (IIE) son verilerine göre, uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapan dünyanın ilk 4 ülkesi arasında 1 milyon 126 bin 690 öğrenci ile ABD ilk sırada yer almaktadır. 842 bin 760 öğrenci ile 2'nci sırada Kanada, üçüncü ise 758 bin 855 öğrenci ile Birleşik Krallık, 437 bin 485 öğrenci sayısı ile de 4'üncü sırada Avustralya yer alıyor. Türkiye de 2023-2024 öğretim yılı itibarıyla 336 bin 366 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaparak, dünyada en fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ilk 10 ülkeden birisi olmuştur."
Türkiye'ye en çok uluslararası öğrencinin geldiği ülkelerin sırasıyla Suriye, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Irak, Kazakistan, Mısır, Afganistan ve Somali olduğunu belirten İslam, "Türkiye'de 21 şehirde 3 bin ve üzerinde uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapılmaktadır. Uluslararası öğrenciye en fazla ev sahipliği yapan şehrimiz İstanbul'dur. İkinci sırada Eskişehir, üçüncü sırada Ankara, dördüncü sırada Karabük ve beşinci sırada Erzurum en fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan şehirlerimizdir." ifadelerini kullandı.
Rapor
Raporda, mezun olan uluslararası öğrencilerin Türkiye ile dostluk bağları sayesinde, ülkelerarası ticaret ve sivil toplum ilişkilerine önemli katkılar sağladığı belirtildi.
Mezunların iş dünyasında, kamu ve siyaset kurumlarında, eğitim sektöründe ve sivil toplum çalışmalarında öncü rol oynayarak, Türkiye'nin yumuşak gücünün artmasını sağlayan insan sermayesi olarak dikkati çektiği vurgulanan raporda, kamu diplomasisi faaliyetlerinin hükümet dışı aktörler üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.
Raporda, dünyanın dört bir yanında karşılaşılan Türkiye mezunlarının, ülke lehine kamuoyu oluşturmada, Türkçenin yaygınlaşmasında ve muhtemel ön yargıların kırılmasında ciddi bir role sahip olduğu aktarıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.