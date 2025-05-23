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Gündem

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025'in tamamlandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 tamamlandı Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yanı sıra ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan unsurlarının katılımıyla 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.

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