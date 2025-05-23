Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 tamamlandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025'in tamamlandığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yanı sıra ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan unsurlarının katılımıyla 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı başarıyla tamamlandı." ifadeleri kullanıldı.
🗓️12-23 Mayıs 2025— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 23, 2025
📍Konya
Ülkemizin yanı sıra ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan unsurlarının katılımıyla 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızda icra edilen Uluslararası Anadolu Ankası-2025 Tatbikatı başarıyla tamamlandı.
🗓️May… pic.twitter.com/X4ndWM1T5V
Paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.
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