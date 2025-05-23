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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kurban Bayramı dolayısıyla, 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlamak üzere 6, 7, 8 ve 9 Haziran'da kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını bildirdi.

Utku Şimşek  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (arife) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6, 7, 8, 9 Haziran 2025 tarihlerinde (bayramın 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir. Kurban Bayramı'mızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah'tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz."

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