Yunanistan'ın Eğriboz Adası'nda orman yangını çıktı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, adanın Komito Karisto bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Aynı bölgede salı günü de yangın çıkmış, itfaiyenin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülmüştü.

Yunanistan'da Larisa kenti ve Girit Adası'nda makilik alanlarda yangın

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı, yaptığı açıklamayla Girit Adası'nın Zaniana ve Livadia bölgeleri arasında ve Larisa ilinin Tempi bölgesindeki makilik alanlarda yangın çıktığını duyurdu.

Her iki yangına da hem karadan hem havadan müdahale edilirken yangın söndürme çalışmalarına gönüllü ekipler de katıldı.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği bugün Attika, Viotia, Ftiotis, Preveza, Korint, Mora Yarımadası, İyon adaları gibi bölgelerde yangın riskinin yüksek olacağı uyarısında bulunarak, vatandaşların dikkatli olmasını istemişti.