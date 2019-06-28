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Suriye'de rejim mevzileri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığınca, İdlib'deki gözlem noktasına yönelik saldırının yapıldığı rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğu bildirildi.

Barış Gündoğan   | 28.06.2019
Suriye'de rejim mevzileri vuruldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığınca, dün İdlib'deki gözlem noktasına yönelik saldırının yapıldığı rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğu bildirildi. 

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün bir askerin şehit olduğu, üç askerin de yaralandığı 10 numaralı gözlem noktasına yönelik rejim saldırıları sonrası, bölgede bulunan ateş destek vasıtaları ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğu belirtildi.

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden dün 10 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırı düzenlenmiş, bir asker şehit olmuş, üç asker yaralanmıştı. 

Saldırının ardından rejim mevzilerinin TSK'nin ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı duyurulmuştu.

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