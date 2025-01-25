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Ulusal Vefa Programı'na bu yıl için 3,8 milyar lira kaynak ayrıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayata geçirilen Ulusal Vefa Programı'na bu yıl için 3,8 milyar lira kaynak ayrıldığını belirtti.

Huzeyfe Tarık Yaman  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Ulusal Vefa Programı'na bu yıl için 3,8 milyar lira kaynak ayrıldı

Ankara

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, temel ihtiyaçlarını yerine getiremeyen ihtiyaç sahibi yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların, hayatını huzurlu bir şekilde sürdürmeleri ve toplumsal hayata katılımlarını artırmak amacıyla yürütülen programın, 2022'de ulusal hale getirildiğini anımsattı.

Bakanlık olarak bu kişileri düzenli ziyaret ettiklerini, ev ve kişisel temizliklerinin sağlandığını aktaran Göktaş, "Hak ettikleri yaşam standartlarının sağlanması ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya gayret ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş, Ulusal Vefa Programı'nın 2025 bütçesi için 3,8 milyar lira kaynak ayırdıklarını belirterek, "Bu kaynağın ocak ve mart aylarını kapsayacak şekilde ilk çeyrek ödemesi olan 1 milyar lirayı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktardık." bilgisini paylaştı.

Programdan geçen yıl 128 bine yakın vatandaşın yararlandığını bildiren Göktaş, engelli ve yaşlıların her türlü ihtiyacının karşılanması için her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.

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