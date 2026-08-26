TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhuriyet'imizin ikinci asrımızın hemen başında yeni bir kapı önümüzde açılıyor

Kurtulmuş, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen Zafer Haftası kutlamaları dolayısıyla bulunduğu Afyonkarahisar'da, Şuhut Belediyesi Şehir Stadyumu'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

Kurtulmuş, buradaki konuşmasında, Türkiye’nin tarihinin fevkalade büyük kahramanlıklarla, zengin destanlarla dolu olduğunu söyledi.

30 Ağustos Haftası’nın, tam manasıyla bir zaferler haftası olduğunu dile getiren Kurtulmuş, 26 Ağustos’un aynı zamanda Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Kurtulmuş, 1071’de Malazgirt'in kapılarından Anadolu topraklarına giren Sultan Alparslan komutasındaki orduların, Anadolu'yu kıyamete kadar Türk milletinin yurdu kıldığını ifade etti.

O günkü zor şartlar içerisinde, 25 Ağustos 1922'de, Şuhut'tan başlatılan yürüyüşle birlikte 26 Ağustos'ta Büyük Taarruz'un başlatıldığını ve 9 Eylül'de düşmanın denize döküldüğünü anlatan Kurtulmuş, "Malazgirt Anadolu’ya giriş kapısı ise Afyon da Anadolu’dan emperyalistlerin kovulduğu çıkış kapısıdır, onların dışarıya gönderildiği kapıdır. Ne Malazgirt kolaylıkla kazanılmış bir zaferdir ne 30 Ağustos kolayca kazanılmış bir zaferdir." diye konuştu.

Tarihin, dersler çıkarmak ve geleceğe daha güçlü hazırlanmak için manevi bir güç olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"30 Ağustos’a gelen şartlar içerisinde, 26 Ağustos ve daha öncesinde Sakarya Meydan Muharebesi ile başlayan süreç, aslında tam manasıyla bir yokluklar dönemiydi. Elde yok, avuçta yok. Bırakın topu tüfeği, bırakın kurşunu silahı, elinde doğru dürüst kazması küreği bile olmayan bir millet ‘Ya Allah’ diyerek ayağa kalktı ve Anadolu’yu işgalden kurtararak bu yurdumuzu ilelebet devlet-i ebed müddetin vatanı olması kararını bir kere daha tescilledi. Allah hepsinden razı olsun. O zor mücadelede emeği geçen herkesi rahmetle, şükranla anıyoruz. Başta Şuhut’taki evde son müzakerelerini yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu büyük mücadeleyi veren ordunun kahraman her bir ferdine gerçekten rahmetle, minnetle, şükranla hislerimizi ifade ediyoruz."

Bu büyük zaferin vatan gibi bir miras olarak kaldığını vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şöyle sormak lazım soruyu. Allah aşkına Yunan’ın ne işi vardı buralarda? Allah aşkına İngiliz’in ne işi vardı İstanbul’da? Fransız’ın ne işi vardı Antep'te, Hatay'da? İtalyan'ın ne işi vardı Anadolu topraklarında? Emperyalistler o zaman gözüne 'hasta adam' olarak kestirdikleri Osmanlı'yı tamamıyla yok etmek ve Türkleri bu topraklardan tamamen kazıyıp atmak için Akif’in tabiriyle, 'Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela / Hani tauna da züldür bu rezil istila' dedikleri istilayı yaparak Anadolu'dan bizi atmaya çalıştılar. Çok şükür, 104 sene evvel başlatılan bu mücadelenin sonunda, gelenler çıkış kapısından kaçıp giderek geldikleri gibi gittiler. Biz buradayız ve kıyamete kadar burada olmaya, daha güçlü bir şekilde olmaya devam edeceğiz."

Kurtulmuş, dün dünyanın en büyük devletlerinden birisi olan Osmanlı Devleti’ni paramparça edenlerin, etnik, mezhebi ve dini farklılıklar üzerinden çok kısa bir süre içerisinde darmadağınık edenlerin Anadolu’yu fitnenin üzerine kurdukları siyasetle işgal edebildiğini anlattı.

"Cumhuriyet'in ilk asrının yaklaşık 50 yılı terör belasıyla uğraşmak zorunda kaldı"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 6 asır birlikte yaşayan bütün unsurların dağıtılarak etnik fitneyle birbirinden uzaklaştırıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bir asır evvel etnik fitneyle ‘Sen Türk'sün, sen Kürt'sün, sen Bulgar'sın, sen Arnavut'sun, sen Acem'sin’ diyerek böldükleri bu coğrafyada oynadıkları oyunlar yetmediği gibi bir aparat haline getirdikleri terör örgütleri vasıtasıyla da neredeyse Cumhuriyet'imizin birinci asrının yarısını çaldılar. Türkiye maalesef ikinci asrına girdiğimiz Cumhuriyet'in ilk asrının yaklaşık 50 yılı terör belasıyla uğraşmak zorunda kaldı. Aranızda gazilerimizi görüyorum ve memleketin her yerine gittiğimizde, şehit cenazelerine katıldığımızda o acılara hayatı boyunca şahit olmuş birisi olarak ifade ediyorum. O mücadelede şehit olanların hiçbirisinin ailesinden biz bir isyan sözü duymadık. Herkes ‘Vatan sağ olsun, millet sağ olsun.’ dedi, dua etti. Şimdi Cumhuriyet'imizin ikinci asrımızın hemen başında yeni bir kapı önümüzde açılıyor. Artık bu milletin evlatlarını etnik aidiyetleri üzerinden birbirine düşman etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Artık bu memleketin evlatlarını mezhep ve meşrep farklılıkları yüzünden birbirinden ayırt etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Nasıl ilk asrımızın 50 yılı teröre heba edilmiş, binlerce canımız şehit olmuş, binlerce insanımız ölmüş, 2,3 trilyon dolar büyük bir kayba uğramışsak artık önümüzde yeni bir kapı açılmış, yeni bir yolun başlangıcındayız. Bu yol kardeşlik yoludur. Bu yol birlik ve beraberlik yoludur. Bu yol aynen 104 sene evvel burada Kocatepe’de bütün etnik unsurlarıyla birlikte 'Ya Allah' diyerek ay yıldızlı hilalin altında buluştuğu gibi atalarımızın, bu yol bizim de 86 milyon olarak buluşup yürüyeceğimiz bir yoldur. Bu yolda ayrılık gayrılık yok. Bu yolda ne ayrımcılığa yer var ne ayrılıkçılığa yer var. Bu yolda insanların hepsini, yurttaşlarımızın hepsini yaratılıştan eşitliğe sahip olan hazreti insan olarak görmek var. Artık hiçbir şehit cenazesinin gelmeyeceği bir Türkiye’yi inşallah hep beraber inşa ediyoruz ve sadece kardeşlik türküleri, sadece birlik ve beraberlik türküleri söylenecektir."

"Önümüzdeki asır Türkiye’nin önlenemez yükselişinin asrı olacaktır"

Yeni yolun adının, "Türkiye’nin önlenemez yükselişi" olduğunu belirten Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle Türkiye birlik ve beraberlik içerisinde, istikrar içerisinde, ekonomik gücüyle, etrafındaki bütün komşu halklarla birlikte çok güçlü bir coğrafyanın lideri ve inşallah küresel ölçekte de güçlü bir lider ülke olarak ikinci asrına damgasını vuracaktır. Buna yürekten inanıyorum. Ancak böyle yaptığımız takdirde şehitlerimizin kanının bereketinin karşılığını görmüş oluruz. Ancak böyle yaparsak tarih boyunca yaşadığımız bu kadar büyük zorlukların karşılığını vermiş oluruz. Sadece bir Zafer Haftası’nın vermiş olduğu haletiruhiye ile söylemiyorum, inanarak söylüyorum. Önümüzdeki asır Türkiye’nin önlenemez yükselişinin asrı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bir asır evvel Kocatepe'ye, İstanbul'a, Gaziantep'e kadar gelenlerin "hasta adam"ın artık tamamen ortadan kaldırılması için çalıştığını söyleyen Kurtulmuş, "Allah’a binlerce şükrederiz, bir asır sonra 'hasta adam' dedikleri Türkiye güçlü ve büyük bir Türkiye olarak ayağa kalkmış, bize 'hasta adam' diyenlerin çoğu da kendileri hastalıklı hale gelmişlerdir. Bu birliği, bu dirliği hep beraber inşallah sağlayacağız. Aramızda nefretin, kinin, ayrılıkçılığın ve ayrımcılığın hiçbirisine yer vermeyeceğiz." diye konuştu.

"Ne zaman parçalandıysak, ne zaman ayrıştıysak gücümüz ortadan kalktı"

"Ne zaman parçalandıysak, ne zaman ayrıştıysak gücümüz ortadan kalktı." diyen Kurtulmuş, Malazgirt Zaferi'nin birlik içerisinde olunduğunda, tefrikaya düşülmediğinde nelerin kazanılacağının ispatı olduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kocatepe'de, Sakarya'da ne kadar etnik yapımız varsa hep beraber 'Ya Allah' diyerek ay yıldızlı bayrağın altında buluştuk. Bunu sağladığımızda bizden güçlüsü yok. Ayrılığa başladığımız zaman ayrılığın da duracağı yer yok. Bunu biliyoruz, tarih bize bunu öğretiyor. 26 Ağustos 1922'den 26 Ağustos 2026'ya çok büyük mesafeler katederek geldik. Vatanımız ilanihaye bize yurt olarak emanet edildi. Biz bu emaneti de kıyamete kadar, sonuna kadar taşıyacağız. Bu topraklarda birlik içinde, dirlik içerisinde vatansever olmayı ortak hedefimiz olarak kabul ederek, vatansever olmayı da vatan için en iyi çalışmak demek olduğunu bilerek tarımda, teknolojide, sanatta, yüksek teknolojilerde, her alanda dünya milletleriyle yarışta en önde olarak bu süreçte daha güçlü bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, Büyük Taarruz’un yıl dönümünü kutluyorum. Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün geçmişlerimizi şükranla, rahmetle yad ediyoruz. Onlara buradan saygılarımızı ifade ediyoruz.

Bu millet, tarihin zor dönemlerini başarıyla geçmiş bir millettir. Anadolu topraklarına geldiğimiz zaman hiçbir zaman hiçbir günümüz böyle keyifle, yan gelip yatarak asla geçmemiştir. Hep mücadele ettik, hep uğraştık, hep kavga verdik, hep ayakta durmaya çalıştık ama bu milletin bir ortak özelliği de şudur, hiç geriye bakmaz, hep ileriye bakar. Bu millet, Malazgirt'ten bu topraklara girdiği günden beri sadece fiziken değil, aynı zamanda maddi ve manevi olarak da hep ileriye baktı ve bugünlere kadar geldi. Allah bu milletin yolunu açık etsin. Allah bu milletin ufkunu aydınlık etsin. Birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Aziz vatanımız kıyamete kadar payidar olsun diyorum."

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğunca "Bir Anadolu Masalı Kahramanlık Destanı" gösterimi yapıldı.

Programda, 41. Komando Tugay Komutanlığı Birlikleri "Komando Andı" okudu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, program öncesinde Şuhut Belediyesi'ni ziyaret etti.

Programda, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, ⁠TBMM Katip Üyesi ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven,⁠ AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kaya, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol da yer aldı.