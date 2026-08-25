Süper Lig'den üç kulüp başkanı ve 10 takım, PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de ikinci haftanın ardından üç kulüp başkanını ve 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.