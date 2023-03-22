Ülke genelindeki camilerde ilk teravih namazı kılındı
Müslümanlar için büyük öneme sahip ramazanın ilk teravih namazı Türkiye genelindeki cami ve mescitlerde kılındı.
Ankara
Teravih namazı öncesi ülke genelindeki camilerin minareleri ışıklandırıldı, bazı ibadethanelere "Hoş Geldin Ramazan" mahyaları asıldı.
Yatsı namazı vaktinin gelmesiyle birlikte müminler camilere akın etti.
Ankara
Başkentte de ramazanın ilk teravih namazını eda etmek için Hacı Bayram-ı Veli, Melike Hatun, Kocatepe ve Beştepe Millet başta olmak üzere camilere gelen cemaat, ramazanın coşkusunu yaşadı.
Aileleriyle camiye gelen çocuklar da salavatlara eşlik etti.
Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde teravih namazı kılan ve dua eden müminler Hacı Bayram-ı Veli'nin türbesini ziyaret etti.
İstanbul
Kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş, teravih namazı için başta Eyüp Sultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih ve Büyük Çamlıca olmak üzere kentteki camileri doldurdu.
Ayasofya ve Taksim camilerindeki ilk teravih, İstanbulluların yanı sıra yerli ve yabancı Müslüman turistlerin katılımıyla eda edildi. Teravih namazına kadınlar da yoğun ilgi gösterdi.
Ramazanın ilk teravihi için İstanbulluların yoğun olarak gittiği bir diğer cami de Eyüp Sultan Camisi oldu.
Akşam saatlerinden itibaren camiye gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı ezanının ardından cami içinde ve dışında kendileri için hazırlanan yerlerde ilk teravih namazını kıldı.
Kentteki bazı camilere asılan mahyaların ışıkları da yanmaya başladı.
Teravih öncesi türbeleri de ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.
Deprem bölgesindeki illerde ilk teravih namazı kılındı
Deprem bölgesindeki Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Osmaniye Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te ilk teravih namazı kılındı.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasar gören Sıdıka Tayyar Hatun Camisi bahçesine kurulan çadır mescitte, afetzedeler ilk teravih namazını kıldı.
Depremzedelerden Sinan Özdemir, ramazan ayına buruk girdiklerini, diğer yandan ilk teravihin heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Rabbim ne derse o olur. Böyle olması gerekiyormuş. Bu durumda olan bütün insanlar için duacı olacağız. Kaybettiğimiz insanlara duacıyız. Rabbim onlara rahmet eylesin." dedi.
Kahramanmaraş
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da teravih öncesinde afette hayatını kaybedenler için dua edildi.
Afetzedeler, şehrin sembol camisi Abdülhamid Han Camisi'nin bahçesine kurulan çadırda teravih namazını kıldı.
Caminin dışına lazer ışıkla Türkiye haritası ile ay ve yıldız yansıtıldı.
Adana
Adana'da çok sayıda kişi Seyhan Nehri'nin kıyısında bulunan Sabancı Merkez Camisi'ne geldi. Çocuklar da anne ve babalarıyla camiyi doldurdu.
Namaz öncesi Seyhan İlçe Müftüsü Mehmet Yaman, ramazan ayının önemini anlattı.
Daha sonra vatandaşlar saf tutup ilk teravih namazını eda etti.
Hatay
Antakya ilçesinde yaklaşık 1500 depremzedenin barındığı Katar Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde ilk teravih kılındı.
Buruk ramazan sevinci yaşayan vatandaşlar, İstanbul Ataşehir İlçe Müftülüğünce kurulan çadır mescide geldi. Namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.
Teravihin kılınmasının ardından depremde kaybedilenler ve Hatay'ın yeniden eski günlerine kavuşması için dua etti.
Çıkışta vatandaşlara çikolata ve şeker ikram edildi.
Depremzede Ali Albayrak, AA muhabirine, depremde 2 çocuğu, 2 gelini ve 4 torununun vefat ettiğini belirterek, yine de şükrettiklerini, her şeyin Allah'tan geldiğini söyledi.
Dünyanın imtihan yeri olduğunu dile getiren Albayrak, "Allah'a dua etmekten başka yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çocuklarıma ve Müslüman alemine dua edeceğim. Devletimiz bize burada bakıyor, Allah devletimizi eksik etmesin." ifadelerini kullandı.
Kazım Suncul da depremde canlarını kurtardıkları için şükrettiklerini belirterek, "Biz çalıştık Rabb'im verdi, inşallah çalışırız yine Rabb'im verir. Allah devletimizi, milletimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.
Bakan Soylu da vatandaşlarla saf tuttu
Narlıca Mahallesi'ndeki Hacı Cuma Kahraman Camisi'nde Hatay Müftüsü Mevlüt Topçu'nun kıldırdığı ilk teravihe, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
Namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Kırıkhan ilçesinde de depremzedeler kurulumu devam eden Tuzla Belediyesi Konteyner Kent'teki mescitte ilk teravih namazını kıldı.
İskenderun'da depremzedeler, ilçe genelindeki 57 cami ile mahallelere kurulan 17 çadır mescitlerde teravih namazını eda etti.
Çay Mahallesi'nde minaresinin biri yıkılan Kaptanpaşa Camisi ile Pirireis Mahallesi'nde Binevler Camisi yanına kurulan çadır mescitte cemaatle kılınan namazın ardından dua edildi.
Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Hatay Stadyumu çevresinde oluşturulan çadır kentteki Hüdai Mescidi'nde kılınan teravihin ardından da afette yaşamını yitirenler için dua edildi.
Osmaniye
Osmaniye'de vatandaşlar, hasar görmeyen camilerde teravih namazı kıldı.
Yatsı namazının okunmasıyla vatandaşlar Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Sunar Nuri Çomu Camisi'ne geldi.
Burada verilen vaazda ramazan ayının önemi anlatıldı ve yatsı namazının ardından ramazanın ilk teravihi eda edildi.
Malatya
Depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da da teravih namazı 600 cami ile çadır ve konteyner kentlerdeki 132 noktada kılındı.
Teknokent bahçesine kurulan konteyner kentte yaşayan Hüseyin Akgeyik, AA muhabirine, ramazan ayını bu yıl buruk geçireceklerini söyledi.
Bu yılki ilk teravih namazını çadır mescitte kılacaklarını belirten Akgeyik, şunları kaydetti:
"Çadır mescitte ibadetimizi yapacağız. Her şeyin hayırlısı demek ki kaderimizde bu varmış. Her şeye şükretmek lazım. Çadır dahi elimize geçmeyebilirdi ama bizim buna şükretmemiz lazım. Yeter ki ibadetlerimizi Allah rızası için yapalım. Burada imkanlarımız da güzel. Allah milletimizden ve devletimizden razı olsun. Birlik beraberliğimiz daim olsun."
Darende ilçesinde ise depremzedeler Somuncu Baba Külliyesi'nde ilk teravih namazını kıldı.
Ramazan ayının başlamasıyla camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazını 14. yüzyılda inşa edilen, içerisinde "Somuncu Baba" olarak tanınan Şeyh Hamid-i Veli ve Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin türbesinin de bulunduğu külliyede kıldı.
Namaz öncesinde depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Adıyaman
Depremden etkilenen Adıyaman'da ise 125 noktada ramazanın ilk teravih namazı kılındı.
Eğriçayır Parkı Atletizm Pisti'nde kurulan çadır mescide gelen depremzedeler namazlarını eda etti.
Namazın ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.
Şanlıurfa
Depremin etkilediği kentlerden Şanlıurfa'da da Balıklıgöl yerleşkesine gelen depremzedeler, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret ederek dua etti.
Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı yer olarak kabul edilen Balıklıgöl'de balıklara yem atan ziyaretçiler, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yatsı ezanının okunmasıyla başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camileri dolduran vatandaşlar, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.
Aileleriyle camide namaz kılan çocuklar da ramazan coşkusuna ortak oldu.
Kilis
Kilis'te ramazanın ilk teravihi dolayısıyla birçok cami doldu.
İl Müftüsü Alettin Bozkurt, teravih namazı öncesi Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'nde ramazanla ilgili vaaz verdi.
Vaazın ardından vatandaşlar ilk teravih namazını kıldı.
Depremde hasar alan bazı camilerin yanına kurulan çadır mescitlerde de teravih namaz eda edildi.
Siirt
Siirt'te vatandaşlar, teravih kılmak için tarihi Ulu Cami başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.
Bazı vatandaşlar çocuklarıyla geldiği camide namaz kılıp dua etti.
Ulu Cami İmamı Nezir Obut, İslam aleminin beklediği ramazana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Ramazan ayının önemini anlatan Obut, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan ramazanın ülke ve İslam alemine huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.
Şırnak
Şırnak'ta da camilerde ramazan ayının ilk teravih namazı için saf tutuldu.
Geylani Camisi'nde yatsı namazı öncesi cami imamı Abdulkadir Osal, ramazan ayının önemine değindi.
Osal," Bu mübarek ayda küskünleri barıştıralım. Muhtaçlara, kimsesizlere ve yetimlere yardım eli uzatalım. Yakın zamanda bir deprem yaşadık. Bu kardeşlerimizin birkaçı ilimiz genelinde misafir ediliyor. Onlara desteğimizi eksik etmeyelim diğer kardeşlerimize de bu ayın hürmetine dua edelim inşallah." dedi.
Namazın ardından cemaat ramazanın hayırlara vesile olması için dua etti.
Eskişehir
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Anadolu'nun en büyük ahşap direkli ibadethanelerinden Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki 8 asırlık Ulu Cami'de, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.
Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubad zamanında 1232 yılında Emir Cemaleddin Ali Bey tarafından inşa ettirilen ve 1274'te 3. Gıyaseddin Keyhüsrev'in vekili Abdullah oğlu Eminüddin Mikail Bey'in yaptırdığı onarımla bugünkü görünümüne kavuşan camide ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak isteyenler bir araya geldi.
Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak, yatsı namazı öncesi AA muhabirine, caminin yaklaşık 800 yıllık bir eser olduğunu söyledi.
Caminin tarihi kadar manevi anlamda da kıymetli olduğunu vurgulayan Budak, "Malumunuz Yunus Emre, Nasreddin Hoca, Aziz Mahmut Hüdayi ve İstanbul'un ilk kadısı Hızır Çelebi buralarda yetişmiş. Bu ulema yaşadığı devirde bu cami mevcuttu. Bu caminin minberinde, mihrabında, kürsüsünde muhakkak görev yaptılar. İslami anlattılar, tebliğ ettiler. Bu anlamda da manevi değeri üst seviyede bir camimizdir. Her yıl Ramazan aylarını dolu dolu geçiriyoruz." diye konuştu.
Caminin yılın her döneminde ziyaretçilerin ilgi odağı olduğuna dikkati çeken Budak, "Burası 1500 metrekare üzerine inşa edilmiş. 2 bin 500 cemaat kapasiteli bir camimiz. Yüzyıllardan beri İslam'ın ezanını minareden nidalandırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2016'da eklenen, çatısını 67 ahşap direğin taşıdığı ve mihraba paralel dikdörtgen planlı üç kapısının bulunduğu 791 yıllık camiye gelenler yatsı namazını kıldı.
Vatandaşlar daha sonra ramazanın ilk teravih namazı için saf tuttu. Namazın ardından dua edildi.
Edirne
Edirne'de vatandaşlar Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler olmak üzere teravih namazı için kentteki camilerde bir araya geldi.
Restorasyonun devam ettiği Selimiye Camisi'nde ibadet için ayrılan bölümde teravih namazı kılındı.
Vatandaşlardan Hasan Ak, AA muhabirine, "Herkesin ramazan ayına mutlu, bereketli ve huzurlu girmesini diliyorum. Hepimizin için hayırlı olsun" dedi.
Kırklareli
Kırklareli'nde ise vatandaşlar ilk teravih namazı için başta Hızırbey Camisi olmak üzere kentteki camilere geldi.
İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaazında, ramazanın en iyi şekilde idrak edilmesi gerektiğini söyledi.
Ramazan ayında Müslümanların birlik ve beraberlik duygularının güçlenebileceğini ifade eden Eviş, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
Ardından vatandaşlar namaz kılıp dua etti.
Tekirdağ'da da ilk teravih namazı için başta Rüstem Paşa Camisi olmak üzere kentteki camilere gelenler namaz kılıp dua etti.
Sakarya
Sakarya kent merkezindeki tarihi Orhan Camisi'ne akşam ezanıyla gelmeye başlayan müminler, İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından verilen sohbeti dinledi.
Yatsı ezanının okunmasıyla saf tutan cemaat, teravih namazını eda etti.
Kocaeli
İzmit ilçesindeki tarihi Fevziye Camisi'nde teravih öncesi İl Müftüsü Sinan Cihan ramazanla ilgili vaaz verdi.
Cihan, ramazanda yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en üst seviyede olması gerektiğini belirterek cemaatin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğine işaret etti.
Vaazın ardından her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak teravih namazını kıldı.
Bartın
Bartın'da müminler ramazan ayının ilk teravih namazı için camilere geldi.
Kent merkezindeki Şadırvan Camisi'nde teravih öncesi Kur'an-ı Kerim okundu, ramazanın önemi hakkında vaaz verildi ve dua edildi.
Yatsı ezanının okunmasıyla saf tutan cemaat ilk teravihi eda etti.
Karabük
Karabük'te de Müslümanlar ramazanın ilk teravih namazı için camileri doldurdu.
Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi saf tutarak teravih namazını kıldı.
Bolu
Bolu'da teravih için müminler akşam vaktinden itibaren camilere geldi.
Yıldırım Beyazıt Camisi'nde namazı kılmak isteyenler yoğunluk oluşturdu. Ezanın okunmasıyla saf tutan cemaat, teravih namazını eda etti.
Camiden çıkan cemaat birbirlerine ramazanın hayırlı olması temennisinde bulundu.
Düzce
Kent merkezindeki Cedidiye Camisi'nde akşam ezanının ardından camiye gelen Müslümanlar vaaz ve Kur'an tilavetini dinledi.
Cemaat, yatsı ezanıyla ilk teravihi kılmanın heyecanını yaşadı.
Konya
Konya'da vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasıyla Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi'ni doldurdu.
Camideki vaazın ardından birçoğu çocuklarıyla gelen vatandaşlar, ilk teravih namazını kıldı.
Kadınlar da namazlarını, caminin kendilerine ayrılan bölümünde eda etti.
Aksaray
Aksaray'da özellikle Ulu Cami ve Somuncubaba Külliyesi gibi büyük ve tarihi camilere akın eden vatandaşlar, ilk teravih namazında birlikte saf tuttu.
Akşam ezanından sonra camileri dolduran vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Daha sonra yatsı ve teravih namazı kılındı. Camilerde yer bulamayan vatandaşlar, avlulara hasırlar sererek namaz kıldı.
Karaman
Karaman'da vatandaşlar yatsı ezanıyla 15 Temmuz Aktekke Kent meydanındaki Aktekke Camisi başta olmak üzere kentteki camileri doldurdu.
Camilerde vaazdan sonra ilk teravih namazı kılındı.
Teravih namazına çocukların ve kadınların da yoğun ilgi gösterdiği görüldü.
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da ise vatandaşlar, ilk teravih namazı için Paşa Cami, İmaret Cami ve Yeşil Cami'yi doldurdu.
Kentte ramazan coşkusunu yaşayan vatandaşlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.
Antalya
Antalya kent merkezindeki tarihi Muratpaşa Camisi'ne gelenler, teravih namazında saf tuttu.
Namaz sonrası dua eden cemaat, ramazanın hayırlara vesile olmasını diledi.
Muğla
Muğla'da da ilk teravih namazı eda edildi.
Bodrum ilçesindeki tarihi Tepecik Camisi'ne gelenler, ilk teravih namazını kıldı. Büyük ölçüde dolan camide kılınan teravih namazına kadınlar da kendilerine ayrılan bölümde katıldı.
Din görevlisi Yüksel Kılınçarslan, namaz sonrası cemaatle sohbet ederek, ramazanın İslam alemine hayırlar getirmesini istedi.
Isparta
Isparta'da camilere gelen Müslümanlar, ramazan ayının manevi duygusuna ortak oldu.
İlk teravih namazını eda etmek isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı, çocuk her yaştan çok sayıda vatandaş, camileri doldurdu.
Teravih namazının ardından camilerde Kur'an da okundu.
Burdur
Burdur'da ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar ilk teravih namazında camilere akın etti.
Tarihi Ulu Cami'ye gelen vatandaşlar, yatsı namazının ardından teravih namazında saf tuttu. Namazın ardından sohbet eden vatandaşlar, birbirlerine hayırlı ramazanlar diledi.
Hayırseverler, cami bahçesinde cemaate ikramda bulundu.
Bursa
Bursa'nın en eski mabetleri arasında gösterilen tarihi Orhan Bey Camisi, yaklaşık 3 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından teravih namazıyla ibadete açıldı.
Osmangazi ilçesinde tarihi Ulu Cami'nin hemen yanı başında yer alan ve Bursa'nın en eski mabetleri arasında gösterilen Orhan Bey Camisi'nin, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bursa Bölge Müdürlüğünce yürütülen restorasyonu tamamlandı.
Caminin açılışı, teravih namazıyla yapıldı.
Cami imam hatibi Orhan Demirel, yatsı ve teravih namazı öncesi camiye gelen vatandaşlara vaaz verdi. Vatandaşlar, ramazan ayının ilk teravih namazında birlikte saf tuttu. Ardından yatsı ve teravih namazı kılındı.
Üç eyvanlı plan tipinin uygulandığı ilk cami olan yapıyı, 684 yıl önce Osmanlı padişahlarından Orhan Gazi yaptırmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.