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Ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'si kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'sinin kontrol altına alındığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 01.08.2021
Ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'si kontrol altına alındı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihlerinde çıkan 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Antalya'da 2, Muğla'da 3 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.

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