Ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'si kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ülke genelindeki 112 orman yangınının 107'sinin kontrol altına alındığını bildirdi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihlerinde çıkan 112 orman yangınının 107'sini kontrol altına aldık. Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.
28 Temmuz-1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107’sini kontrol altına aldık.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) August 1, 2021
Devam eden 5 yangını kontrol altına alma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. pic.twitter.com/BSMgzXL48K
Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer verdiği tabloda, Antalya'da 2, Muğla'da 3 yangının devam ettiği bilgisi yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.