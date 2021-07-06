Euro
10.28
Dolar
8.70
BIST 100
1,382.58
Altın
1,793.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı

Ülke genelinde radarla hız denetimi yapılırken, 17 bin 692 araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı tespit edildi.

Cankut Taşdan   | 06.07.2021
Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğü, 3-4 Temmuz'da 81 ilde eş zamanlı olarak radarla hız denetimi yaptı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazaları ile ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 3-4 Temmuz'da ülke genelinde eş zamanlı hız denetimi gerçekleştirildi.

Denetimde, 17 bin 692 araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı tespit edildi ve haklarında adli işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadelede son 24 saatte toplam 881 bin 755 aşı uygulandı
Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 299 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İngiltere'de çift doz Kovid-19 aşılıların pozitif vakayla temas halinde kendilerini izole etmeleri gerekmeyecek
Türkiye'de nüfusa göre en çok Kovid-19 aşısı yapılan Muğla'da 'rehavet'e yer yok
5 soruda Kovid-19'un 'Delta' ve 'Delta Plus' varyantına ilişkin merak edilenler

Benzer haberler

Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı

Ülke genelinde radarla hız denetimi yapıldı