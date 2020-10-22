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Hız sınırını aşan yaklaşık 40 bin sürücüye ceza

Emniyet Genel Müdürlüğünce ülke genelinde radarla yapılan hız denetimlerinde 39 bin 209 araç/sürücüye ceza uygulandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 22.10.2020
Hız sınırını aşan yaklaşık 40 bin sürücüye ceza

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) ülke genelinde radarla yapılan hız denetimlerinde 39 bin 209 araç/sürücüye ceza uygulandığı bildirildi.

EGM'den yapılan açıklamada, sürücüleri trafik kuralı, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, hız, araç kullanırken cep telefonuyla konuşmak, emniyet kemeri takmamak gibi ihlalleri önlemek amacıyla 17-18-19 Ekim'de 3 gün süreyle ülke genelinde eş zamanlı hız denetimleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Ülke genelinde 60 bin 400 araç/sürücü denetlendiği bilgisi verilen açıklamada, 4 bin 53'ü gece olmak üzere 39 bin 209 araç/sürücüye hız ihlalinden işlem yapıldığı kaydedildi.

Sürücülere hem kendileri hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliklerini sağlamak için hız sınırları ile diğer trafik kurallarına uymaları gerektiği hatırlatılan açıklamada, denetimlerin süreceği ifade edildi.

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