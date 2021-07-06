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Aydın'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü yakalandı.

Murat Şenbaklavacı   | 06.07.2021
Aydın'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı Fotoğraf: Murat Şenbaklavacı - Anadolu Ajansı

Aydın

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ö'nün Şevketiye Mahallesi'ndeki bir adreste olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.


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