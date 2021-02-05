Trafik polisleri 3 günde 31 bin 302 aracın hız ihlali yaptığını tespit etti
Şubat ayının ilk üç gününde yapılan hız denetimlerinde 31 bin 302 araç/sürücüye işlem yapıldı.
Ankara
Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde 1-2-3 Şubat'ta gerçekleştirilen radarla hız denetimlerinde, hız ihlali yaptığı tespit edilen 31 bin 302 araç/sürücüye işlem yapıldığını bildirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, denetimden fotoğraflara da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.