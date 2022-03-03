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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Ukrayna'dan tahliye edilen 209 Kırım Tatar Türkü Türkiye'ye getirildi

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatar Türklerinden 209'u Türkiye'ye getirildi.

Özgün Tiran, Ufuk Ertop   | 03.03.2022
Ukrayna'dan tahliye edilen 209 Kırım Tatar Türkü Türkiye'ye getirildi

Kırklareli

Ukrayna'dan kara yoluyla tahliye edilen Kırım Tatar Türkleri Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla 98'i çocuk 209 Kırım Tatar Türkü, Dereköy Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Grubu, Kırklareli Vali Yardımcısı Mehmet Faruk Saygın, İl Göç İdaresi Müdürü Ahmet Temelci, AFAD Müdürü Salih Erden, Dereköy Gümrük Müdürü Kemal Emiroğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal karşıladı.

Görevliler tarafından otobüslerden inen vatandaşlara karanfil, çocuklara oyuncak hediye edildi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yolculuk sırasında rahatsızlanan bazı çocuklara müdahalede bulundu.

İşlemleri yapılan Kırım Tatar Türkleri Kırklareli Valiliğince misafirhanelere yerleştirildi.

Vatandaşlardan Lenara Kadji, AA muhabirine, Türkiye'de olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendilerine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Kadji, "Allah razı olsun Türkiye'den. Yüreklerimiz şimdi yara. Yakınlarımız Kırım'da kaldı, onlar şu an oradan çıkamıyorlar. Aklımız orada" dedi.

Ali Delveroğlu ise Türkiye'de çok güzel karşılandıklarını belirtti.

Müslüman ülkeye girmenin heyecanını ve sevincini yaşadıklarını anlatan Delveroğlu, bomba seslerinden çok korktuklarını dile getirdi.

Daha önce tahliye dilen 119 Kırım Tatar Türkü Edirne sınır kapılarından giriş yapmıştı.


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